Biographie

Compositeur, auteur et parolier, Eric Charden est resté dans les mémoires grâce à son association avec Stone. « L'Avventura », « Made in Normandie » ou « Il y a du soleil sur la France » furent, en leurs temps les tubes du duo, mais ces succès ne doivent pas faire oublier la prolifique carrière personnelle de Charden. « 14 ans les gauloises », « C'est boum la vie », « Je rocke ma vie » et, plus récemment, « Le Magnifique mensonge » ou « Amalavague » constituent un patrimoine certes un peu méconnu, mais qui n'a rien à envier aux grands succès des heures de gloire. Eric Charden décède le 29 avril 2012 des suites d'une longue maladie, alors que Stone et Chaden reformé venait de sortir l'album Made in France. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015