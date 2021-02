Biographie

Auteur, compositeur, guitariste, pianiste et chanteur de country, Eric Church (né à Granite Falls, en Caroline du Nord, le 3 mai 1977) écrit ses premières chansons à l'âge de treize ans, sur une guitare toute neuve, dont il joue en autodidacte. Au collège, il forme un groupe, The Mountain Boys, puis poursuit des études commerciales, avant de partir tenter sa chance à Nashville, capitale de la country. Après quelques compositions offertes à Terri Clark et Dean Miller, il signe un contrat avec Capitol Nashville qui lui permet d'enregistrer son premier simple « How 'Bout You », puis l'album Sinners Like Me (2006), dans un style country rock. Deux autres titres se classent dans le top 20 country : « Two Pink Lines » et « Guys Like Me ». Trois ans plus tard, son deuxième album Carolina lui procure trois nouveaux extraits classés dont deux dans le top 10 country : « Love Your Love the Most » et « Hell on the Heart ». Par la suite, il obtient ses premiers numéro un avec l'album Chief (2011) et les titres « Drink in My Hand » et « Springsteen ». L'année suivante, il collabore avec Luke Bryan et Jason Aldean sur le titre « The Only Way I Know ». En 2014, son quatrième album The Outsiders est un nouveau succès, contenant notamment les simples « Talladega » (n°2 country), « Give Me Back My Hometown » (n°4), « Like a Wrecking Ball » et le morceau-titre (n°6). En 2015, son duo avec Keith Urban sur « Raise 'Em Up » lui procure son sixième numéro un country. Sorti la même année, son sixième album Mr. Misunderstood se classe numéro deux des ventes de country, tout comme le titre « Record Year », tandis que le duo avec Rihannon Giddens, « Kill a Word », atteint la neuvième position. L'album suivant, Desperate Man (2018), est assorti d'un extrait homonyme. Depuis le deuxième, tous ses albums ont été certifiés disques de platine. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018