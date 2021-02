Biographie

Éric Goulet s'est d'abord distingué au début des années 1990 à titre de chanteur et de guitariste du groupe rock Possession Simple, dont on se souvient du succès Comme un cave. Avec deux de ses frères d'armes, Goulet formera ensuite le groupe rock Les Chiens vers la fin des années 1990. Plus tard, il inaugure un projet solo plus sombre et minimaliste qu'il nomme Monsieur Mono. Sous son propre nom, Goulet lancera des albums davantage country : Volume 1 en 2011 puis Volume 2 en 2014, où il réarrangera justement pour l’occasion Comme un cave en ballade agrémentée de slide guitar. En 2018, c'est Monsieur Mono qui reviendra à la charge avec Le grand nulle part où, souvent accompagné que d'un piano, Goulet y va de chansons déchirantes qui mettent la larme à l'œil.