Biographie

Depuis la mort d’un certain Gerry Boulet, Éric Lapointe est devenu le rockeur emblématique du Québec. Avec une voix puissante à la Johnny Hallyday, qui émeut autant qu’elle fortifie, le chanteur montréalais a connu une entrée fracassante en 1994 avec «Obsession», un album vendu à plus de 225 000 exemplaires. Plus ou moins satisfait de la facture pop de ce premier effort, Lapointe a raffermi sa proposition avec un peu plus de distorsion sur «Invitez les vautours», un opus hard rock influencé par le son d’Aerosmith. Son côté tendre et mélancolique s’est révélé davantage sur «À l’ombre de l’ange», pièce maîtresse de sa discographie parue en 1999. Depuis, le rockeur enchaîne les albums et les tournées à succès.