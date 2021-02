Biographie

Swing XXL, groove obsédant, virtuosité démoniaque, Eric Legnini façonne un jazz en mouvement perpétuel réellement impressionnant. Du hard bop au funk pur, le pianiste belge né le 20 février 1970 à Huy, près de Liège, s’est imposé au fil de ses projets comme une référence de son instrument.Élève de Richie Beirach, disciple de Phineas Newborn et d'Herbie Hancock, Legnini est surtout l'arme nucléaire du swing. Et lorsque le groove de la soul met le feu à ses mains, il s'approche d'un Les McCann et sa technique s'engouffre dans des méandres rythmiques puissants. © MD/Qobuz