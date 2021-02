Biographie

Diplômé de la Berklee School of Music de Boston, le saxophoniste Eric Marienthal se fait les doigts dans l'orchestre d'Al Hirt et dans les productions Walt Disney avant d'inaugurer sa carrière solo en 1987 par l'album Voices of the Heart. Symbole d'un jazz aux accents sirupeux enhardi d'un souçon d'improvisation, le virtuose californien flirte avec les influences funk et rock au cours d'une discographie jalonnée de succès commerciaux dont fait partie l'album It's Love paru en 2012. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015