Biographie

DJ et producteur electro suédois, Eric Prydz publie de nombreux singles sous différents alias (Pryda, Cirez D, Sheridan, Dirty Funker, Moo, A and P Project, Axer, Hardform, Dukes of Sluca, Groove System), pour la plupart sur ses propres labels (Pryda, Mouseveille, Pryda Friends), réservant ses productions house les plus directes et héritées de la pop des années 80 à ses publications sous son propre nom depuis 2004, année de la sortie du single "Call on Me". Ce n'est pourtant qu'en 2016 qu'il livre son premier album, Opus, porté par le morceau titre et le single "Generate". © TiVo