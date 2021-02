Biographie

Multi-instrumentiste, compositeur, entrepreneur : Eric Serra a plus d’une corde à son arc ! Elevé par un père chansonnier, le garçon apprend la guitare dès ses cinq ans avant d’étudier guitare électrique, batterie, basse, piano mais aussi synthétiseurs. A quinze ans, le jeune musicien forme son premier groupe de rock progressif avant de devenir musicien de studio et de rencontrer Pierre Jolivet puis Luc Besson qui lui propose de composer les musiques de L’Avant dernier, Le Dernier Combat et Subway en 1985. Il remporte une Victoire de la Musique et une nomination aux Césars. La BO de Le Grand Bleu en 1988 consacre Eric Serra qui remporte un César, le Grand Prix de la SACEM et va jusqu’à être nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Fort de de succès, il fonde sa société de production, d’édition ainsi que son propre studio d’enregistrement The X-Plorer. Le succès du compositeur ne se dément pas avec trois nouvelles Victoires de la Musique pour les BO de Nikita, Atlantis et Léon. Il signe également la BO de Golden Eye avant de retrouver Besson dans Le Cinquième élément. Le premier album de l’artiste intitulé RXRA sort en 1998 et il continue à collaborer pour créer les BO de divers films : L’art (délicat) de la séduction, 15 août, Wasabi, Bandidas, ou encore Arthur et les Minimoys. Elevé au rang d’Officier de la Légion d’Honneur Serra reprends la tournée des bars européens avec son groupe de jazz RXRA Group qui se finit à l’Olympia de Paris accompagné d’un orchestre symphonique de soixante musiciens. Puis il se retrouve à Las Vegas pour composer Believe du Cirque du Soleil et participe à la campagne mondiale initiée par Kofi Annan pour la Conférence de Copenhague. Sa complicité avec Luc Besson continue à travers la réédition de plusieurs BO de ses films. © TDB/QOBUZ