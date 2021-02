Biographie

Erick Morillo naît le 26 mars 1971 à New York mais passe une grande partie de son enfance à Carthagène des Indes en Colombie, où il vit entouré de sa famille au son de la salsa et du merengue. Il revient aux États-Unis alors qu’il est âgé de 11 ans pour y vivre avec sa mère et sa sœur. Il découvre de nouveaux genres comme le reggae et le hip-hop et profite de fêtes familiales pour inaugurer sa nouvelle passion pour le métier de disc-jockey. Quelques années plus tard, travaillant dans plusieurs clubs locaux, il rencontre la star latino de reggae El General et collabore avec lui sur le single « Muevelo » en 1991, qui devient l’un des hits de l’année. Sa nouvelle amitié avec le vétéran de la house new-yorkaise « Little » Louie Vega l’éclaire sur la direction à prendre. En effet, ce dernier lui souffle de porter un soin tout particulier aux parties vocales de ses morceaux. C’est en tenant compte de ces conseils que son single suivant, « The New Anthem »/« Funky Buddha » réussit sa vie dans les charts et incite son label Strictly Rhythm à miser en 1993 sur le prochain titre du duo qu’il forme avec The Mad Stuntman, Reel 2 Real, intitulé « I Like to Move It ». Ce dernier devient un hit dance international qui rend Erick Morillo millionnaire et lui offre l’opportunité de voyager partout autour de la planète. Il enregistre en 1994, toujours avec Reel 2 Real, l’album Move It! puis enchaîne les singles à une cadence infernale, comme « Mueva la Camera » ou « Jazz It Up » en 1996, figurant tous deux sur l’album Are You Ready for Some More? Mais en 1997, les relations avec The Mad Stuntman se sont distendues et Erick Morillo met fin au projet Reel 2 Real. En se distanciant de son passé pop et en lançant le label Subliminal Records, Erick Morillo poursuit sa carrière avec brio et sera couronné trois fois aux DJ Awards par le prix du « meilleur DJ de house » en 1998, 2001 et 2003, et même « meilleur DJ international » en 2002, 2006 et 2009. Faisant face à un rythme de vie trop exigeant, il met sa carrière en pause en 2013 pour se concentrer sur sa santé. Accusé de violences sexuelles en août 2020, Erick Morillo devait comparaître devant le tribunal le 4 septembre de la même année, mais a été retrouvé mort à son domicile trois jours plus tôt, le 1er septembre 2020. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020