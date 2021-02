Biographie

Erick Sermon, affectueusement surnommé The Green-Eyed Bandit (le bandit aux yeux verts) par ses fans, est un authentique pionnier du rap de la côte est des Etats-Unis. Moitiè du duo EPMD, fondateur du super-groupe Def Squad, devenu producteur à succès pour des artistes comme Busta Rhymes, Redman ou 50 Cent. Erick Sermon publie également des albums en tant qu'artiste solo, le plus marquant reste No Pressure en 1993.