Biographie

Initié à la musique par un père saxophoniste, Erik Truffaz entame son apprentissage très tôt mais voit sa vie changer à l'écoute du Kind of Blue de Miles Davis à l'âge de 16 ans. Dès lors, le trompettiste trace sa propre voie, accompagné dès ses permiers pas par le batteur Marc Erbetta. Au fil d'une discographie initiée en 1997 avec l'album Out of a Dream, Truffaz se crée un univers personnel, ouvert et empreint d'influences variées comme en témoignent de nombreuses collaborations avec le rappeur Mia sur les très remarqués The Dawn et Bending New Corners ou différents musiciens World comme sur Face à face. © Olivier Duboc /TiVo