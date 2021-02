Biographie

Le chanteur de pop latino Eros Ramazzotti devient particulièrement célèbre en Allemagne, au Mexique et en Argentine (ainsi que dans son Italie natale) dans les années 90, avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde entier, malgré un succès limité aux États-Unis. Né dans la banlieue romaine de Cinecitta au milieu des années 60, il part à Milan, encore adolescent, pour faire carrière dans la musique. Après son premier album, In Ogni Senso, en 1991 , Ramazzotti enregistre trois disques pour Arista au cours de la première moitié des années 90. Se tournant ensuite vers la major BMG, Eros se détourne de la musique pop au profit d’un rock plus direct, allant jusqu’à recruter un groupe de rock pour le festival Rock over Europe, en 1995. © John Bush /TiVo