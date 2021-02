Biographie

Erykah Badu, grâce à sa voix langoureuse, parfois torturée, et son phrasé délicat, a pu s'extraire du lot des chanteuses de R&B préfabriquées. Chanteuse et parolière, auteure de toutes les chansons de l'album Baduizm (1997), à une exception près, son premier single « On & On » s'est classé numéro 12, propulsant l'album en deuxième position dans les charts. Son album Live est sorti plus tard dans l'année. Elle revient en 2000 avec Mama’s Gun, album coproduit par Badu, James Poyser, Bilal et Jay Dee. Worldwide Underground paraît en 2003. Un nouveau disque, AmErykah Pt. 1: 4th World War, sort en 2008. C'est le premier d'une série d'albums dont la sortie est prévue au cours de l'année. © John Bush /TiVo