Biographie

Né à Helsinki en 1958, Esa-Pekka Salonen fait aujourd’hui partie du gotha international des chefs d’orchestre parcourant le monde et cumulant les responsabilités à la tête des principaux orchestres de la planète musicale. Ce surdoué a étudié le cor, la composition et la direction d’orchestre, avec Jorma Panula, à l’Académie Sibelius d’Helsinki, dans cette Finlande qui est devenue un des principaux pays de la musique à travers le monde. L’enseignement y est de très haut niveau dans tous les conservatoires du pays et on ne compte plus les compositeurs, les solistes et les chefs finlandais qui font carrière aujourd’hui. Avec ses camarades de classe Jukka-Pekka Saraste, Osmo Vänskä et Magnus Lindberg, il a formé plusieurs formations instrumentales destinées à propager la musique contemporaine de leur pays et du monde entier. Si Esa-Pekka Salonen est surtout connu comme chef d’orchestre, il est aussi un compositeur de grande envergure, auteur d’un très important catalogue d’œuvres symphoniques et chorales. Le pianiste Yefim Bronfman, la violoniste Leila Josefowicz, les violoncellistes Yo-Yo Ma, Ansi Karttunen et Nicolas Altstaedt jouent régulièrement ses œuvres.Sa carrière de chef démarre presque malgré lui à l’âge de 20 ans, à la tête de l’Orchestre de la Radio finlandaise, à une époque où il songe surtout à être compositeur. En 1983, il remplace au pied levé Michael Tilson Thomas à la tête du Philharmonia Orchestra dans la Troisième Symphonie de Mahler dont il n’a jamais travaillé la partition. Il deviendra ensuite le chef invité principal de la prestigieuse phalange londonienne. Plus tard, son travail avec l’Orchestre de la Radio Suédoise aura un retentissement mondial.En 1989, Salonen devient chef invité, puis directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles qu’il emmène en tournée dans le monde entier et avec lequel il enregistre de nombreux disques. Son règne marque un tournant musical important pour l’ensemble californien que le conservatisme des programmes avait un peu sclérosé. Salonen lui donne un sacré coup de jeune en présentant 120 œuvres nouvelles avec une politique de commandes jamais vue jusqu’alors. Il réalisera ensuite un travail considérable avec le Philharmonia Orchestra, déployant une politique de programmation très audacieuse et de très nombreux enregistrements passionnants, tel le projet d’une intégrale Ligeti arrêtée en chemin faute de moyens.Le style de direction de Salonen est virtuose, clair et précis, plein de panache, de couleur et d’énergie. Sa discographie, considérable, est fortement centrée sur la musique d’aujourd’hui : Lutosławski, Dutilleux, Ligeti, Saariaho, Lindberg, Takemitsu, John Adams, Gates, sans oublier sa propre musique. Elle se partage entre divers labels qui publient des enregistrements de studio ou des concerts captés en direct grâce à la qualité exceptionnelle des orchestres et dans d’excellentes conditions acoustiques et techniques. Mais cette énumération ne doit pas nous faire oublier le reste du répertoire de Salonen qui commence avec Haydn pour se poursuivre avec des enregistrements magistraux d’œuvres de Sibelius, Bartok ou Stravinsky.Très intéressé par les nouvelles technologies, Esa-Pekka Salonen a dirigé le développement d’une application pour IPad, « The Orchestra », qui permet à l’utilisateur un accès inédit de plusieurs pièces symphoniques. Comme Gustav Mahler autrefois, il est hanté par la composition et fait flèche de tout bois : “composer est très important pour mon équilibre intérieur », déclare-t-il. « Il n’y a pas une heure dans ma vie où je ne pense pas à quelque chose qui se rapporte à la composition. Même quand je dirige, je suis toujours en train de me dire : Cette solution est géniale. Il faut que je m’en souvienne. Cette combinaison d’instruments est fabuleuse, note-la. Donc pour moi, cet état d’esprit étant toujours présent, je suis certain d’apprendre tout le temps de nouvelles choses. © François Hudry/Qobuz