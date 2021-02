Biographie

Exemple pratiquement unique d'un ensemble de jazz suédois à bénéficier d'une consécration planétaire, Esbjörn Svensson Trio (abrégé en E.S.T.), dirigé par le pianiste et claviériste Esbjörn Svensson et créé en 1990 (et dans sa formation définitive trois années plus tard), a su conquérir bien davantage que le simple public de jazz. Enrichissant, au fil des enregistrements et des concerts, sa musique d'influences allant de l'electro à la musique classique en passant par la pop et le rock, aussi à l'aise dans une inspiration acoustique que dans une technologie électronique parfois proche du rock progressif, il est gratifié de la reconnaissance internationale grâce à l'album Strange Place for Snow, paru en 2002. La carrière du groupe prend fin prématurément, son leader étant accidentellement décédé le 14 juin 2008. Huit ans plus tard paraît le projet symphonique E.S.T. Symphony du chef d'orchestre Hans Ek avec les deux membres survivants du trio, Dan Berglund et Magnus Östrom. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2016