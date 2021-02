Biographie

Issue de la scène jazz de Boston, Esperanza Spalding impose son talent versatile et florissant dans les années 2000. A l'aise aussi bien sur une basse électrique qu'à la contrebasse, elle chante dans trois langues (espagnol, anglais et portugais), compose, s'autoproduit et a collaboré avec Patti Austin, Pat Metheny et Dave Samuels. Sa musique combine des éléments post-bop au jazz et à la pop latine de manière à la fois sophistiquée et excitante. © TiVo