Biographie

Ethel Waters est très représentative de ce courant dit « des classic blues singers », chanteuses des années 20 venues des tournées de vaudeville, et qui, accompagnées par des musiciens de jazz, ont alors connu une brève heure de gloire grâce à des ballades sentimentales et des blues. Ethel a popularisé « Stormy Weather » et a enregistré abondamment avec Duke Ellington, Coleman Hawkins, Benny Goodman. Elle a aussi interprété nombre de comédies musicales à Broadway et joué dans des films à Hollywood.