Biographie

Authentique et attachant, Étienne Coppée dirait que plus une chanson est personnelle, plus elle est universelle. Sa musique est un heureux mélange entre le spleen de Baudelaire et la douceur d’un golden retriever. Il utilise sa fragilité et sa sensibilité pour créer des mélodies planantes et des harmonies uniques qui donnent envie de chanter avec lui. L’École nationale de la chanson de Granby lui permet de faire ses premières armes dans le monde de la musique. Depuis, il a été chansonneur au Festival en chanson de Petite-Vallée en 2019 et demi-finaliste au Festival international de la chanson de Granby cette année, deux expériences marquantes qui auront consolidé son statut d’artiste à surveiller.