Biographie

Etta James était considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de rhythm'n'blues. Avec At Last, All I Could Do Was Cry ou bien encore I'd Rather Go Blind, Etta James chantait l'amour, le désir, la chute et la résurrection, à l'image de sa voix, tour à tour soyeuse ou rocailleuse, et de sa vie sentimentale, passablement compliquée, entrecoupée de passages en centres de désintoxication. « Sa voix était un instrument d'une puissance irrésistible. Ses paroles explosaient de violence, de sexe et par dessus uout de musique », se souvient David Ritz, qui l'avait aidée à écrire son autobiographie Rage To Survive en 1995. Sans elle, point de Diana Ross, Beyoncé, Amy Winehouse ou Adele. Née Jamesetta Hawkins le 25 janvier 1938 à Los Angeles, la défunte était la fille d'une mère tombée enceinte à seulement 14 ans ! L'identité du père restera toujours un mystère, Etta James se revendiquant malgré tout fille de Minnesota Fats, une légende du billard... A 14 ans, Jamesetta rencontre l'impresario Johnny Otis, qui lui donne son nom d'artiste et la lance en tournée avec les Peaches. En 1955, le groupe atteint le sommet des charts blues avec The Wallflower (Dance With Me, Henry). Mais c'est cinq ans plus tard que tout explose pour Etta James qui enregistre At Last, son morceau d'anthologie. En cette année 1960, Etta James est enrôlée dans la Rolls des écuries blues, Chess Records. Sur ce label anthologique, elle signera ses plus beaux enregistrements, offrant la vaste palette complète de son chant, tantôt furieux et félin, tantôt sensuel et langoureux mais aussi décalé et habité de mélancolie. Ces années 60 seront également synonymes d'excès pour Etta James, avec une forte dépendance à l'héroïne. En 1969, la mort de Leonard Chess laisse la chanteuse sans contrat. Elle réapparaît trois ans plus tard avec I've Found Love. Après l'échec de Deep In The Night en 1978, elle enregistre deux ans plus tard Changes, produit par la maître de New Orleans Allen Toussaint, puis disparaît des studios. En 1989, Etta James tente un comeback avec l'album Seven Year Itch, suivi de Stickin'To My Gun l'année suivante. Etta James est décédée le 20 janvier 2012 à Los Angeles.