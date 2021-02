Biographie

Née à Stockholm en 1981 autour du chanteur Joey Tempest et du guitariste John Norum, la formation metal suédoise Europe entame sa discographie avec une paire d'enregistrements évoluant dans un registre heavy metal aux tonalités progressives avant d'opérer une mue vers le versant glam de la scène en 1986 avec l'album The Final Countdown, son premier opus pour Epic porté par le succès tonitruant de son morceau titre dans les charts mondiaux. Si le groupe enfonce le clou en 1988 avec Out of This World, aux saveurs plus classic rock et hard rock, il se fait plus discret par la suite, mais reste actif dans le nouveau millénaire, livrant en 2017 un onzième opus continuant de célébrer son amour pour les pionniers façon Deep Purple ou Led Zeppelin. © TiVo