Biographie

Eurythmics, un des duos les plus connus ayant émergé dans les années 80, a su incorporer le son étrangement détaché de la musique des synthétiseurs électroniques dans des chansons pops aux rythmes robotiques. Des singles comme « Sweet Dreams (Are Made of This) » et « Here comes the Rain Again » ont fait d'eux des stars internationales. Au milieu des années 80, ils ont commencé à expérimenter, en fouillant dans la soul et le R&B, et ont continué à sortir des hits jusqu'à la fin de la décennie. Puis la popularité du duo s’est quelque peu érodée. Au début des années 1990, le groupe fait une une longue pause ; la chanteuse Annie Lennox et l’instrumentiste Dave Stewart poursuivent tous deux une carrière en solo. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo