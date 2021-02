Biographie

Eva Marie Cassidy naît à Washington, D.C. le 2 février 1963. Elle grandit à Oxon Hill ans le Maryland, état dans lequel elle s'installe définitivement lorsqu'elle déménage à Bowie. Fille d'un sculpteur, musicien de jazz et champion du monde d'haltérophilie amateur et d'une horticultrice originaire d'Allemagne, elle s'intéresse vite à la musique et apprend la guitare à l'âge de neuf ans avec l'aide de son père. À peine deux ans plus tard, elle intègre le groupe Easy Street dans lequel elle chante et joue de la guitare et forge son expérience scénique en jouant dans des mariages, des fêtes privées et des clubs. Timide de nature, elle doit s'employer pour se libérer face à un public d'inconnus mais bientôt, ses capacités vocales s'imposent à tous et elle décide de se consacrer à un nouveau projet baptisé Stonehenge en arrivant au lycée. En 1983, elle perfectionne sa technique vocale et instrumentale mais surtout son rapport aux autres en se confrontant tous les jours de l'été au difficile public d'un parc à thèmes. Par la suite, ses études d'art à la faculté ne la passionnent pas et elle participe à de nombreux groupes dans l'espoir de forcer son destin, y compris les plus surprenants pour une voix de soprano comme la sienne, comme par exemple le groupe de techno-pop Characters Without Names. Ne gagnant pas sa vie avec la musique, elle est contrainte d'exercer plusieurs métiers en parallèle, comme employée de pépinière ou peintre sur meubles. En 1986, elle fait une rencontre déterminante en la personne de Chris Biondo, ingénieur du son et bassiste, qui l'aide à devenir chanteuse de studio et forme avec elle un couple et un groupe (le Eva Cassidy Band), qui lui permet de rencontrer son futur manager Al Dale. Chris Biondo fait écouter en 1992 une cassette de la voix d'Eva Cassidy à Chuck Brown, qui, séduit, décide d'enregistrer avec elle un album de duos, The Other Side. Sur celui-ci figure notamment « Over the Rainbow », qui deviendra plus tard la chanson-signature de la chanteuse américaine. Ensemble, ils effectuent quelques concerts et ouvrent pour des artistes comme Al Green et The Neville Brothers. Dès 1993 toutefois, l'ascension d'Eva Cassidy est freinée par la maladie. Elle se fait retirer une tumeur cette année-là, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre les concerts et même de signer un contrat avec le label Blue Note pour poser sa voix sur des chansons du groupe de jazz pop Pieces of a Dream. Mais l'expérience, jugée infructueuse par la chanteuse, tourne finalement court et elle est encore plus déçue lorsque son contrat avec le label Apollo Records ne peut aboutir en raison de la faillite de ce dernier. Cela n'empêche pas Eva Cassidy de donner de nombreux concerts, notamment ceux du 2 et 3 janvier 1996, qui donnent lieu à Live at Blues Alley, album pour lequel douze chansons enregistrées le second soir (les bandes du premier n'étaient pas exploitables) sont compilées. Vingt ans plus tard, en 2015, alors qu'Eva Cassidy s'est éteinte à 33 ans le 20 novembre 1996 à Bowie, dans le Maryland, des suites d'un cancer de la peau très agressif, la totalité des 31 chansons enregistrées le 3 janvier 1996 seront finalement publiées via l'album posthume Nightbird. Avec un seul album studio en solo enregistré de son vivant (Eva by Heart en 1997), Eva Cassidy n'a jamais pu goûter à une reconnaissance méritée hors de sa région natale. Mais ses albums posthumes, principalement ancrés dans le jazz et le folk, notamment Songbird et American Tune, se vendront à plusieurs millions d'exemplaires.