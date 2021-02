Biographie

Le groupe rock aux inspirations goth tout droit venu d'Arkansas, Evanescence, avec un son digne d'une rencontre entre Linkin Park et Tori Amos soutenu par des guitares survoltées, arrive en tête des hits-parades en 2003. La bande originale du film d'action Daredevil de Ben Affleck en 2003 fait le succès d'Evanescence ; l'implorante "Bring Me to Life," qui figure sur la B.O. avec la ballade "My Immortal," devient un tube. Les titres donnent une longueur d'avance à l'album suivant d'Evanescence, Fallen, qui sort en mars 2003 et fait un carton. Il dépasse le statut de double platine. L'album live Anywhere But Home devient platine lui aussi. The Open Door sort dans les bacs en 2006, faisant ressortir un côté plus émotionnel dans l'évolution du son du groupe. © Christina Fuoco /TiVo