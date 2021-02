Biographie

Guitariste, rappeur et chanteur, Erik Schrody alias Everlast est né à Valley Stream, dans l'État de New York, le 18 août 1969. Il se fait connaître au sein du groupe Rhyme Syndicate, mené par Ice T, avant de réaliser son premier album solo Forever Everlasting (1990), dans une tendance rap rock qui se diversifie par la suite au contact du rock, du blues et de la country. Il forme rapidement le groupe House of Pain avec Danny Boy et DJ Lethal, dont le premier album est certifié disque de platine, jusqu'à la dissolution, en 1996, après deux autres enregistrements. Everlast reprend alors le fil de sa carrière par la création d'un personnage fictif baptisé Whitey Ford, qui va le suivre sur plusieurs albums : Whitey Ford Sings the Blues (1998, avec le tube « What It's Like »), Eat a Whitey (2000) et White Trash Beautiful (2004), avant le retour de House of Pain sous un nouvel avatar, La Coka Nostra. En 2008, c'est sous son propre label Martyr Inc. que sort le cinquième album d'Everlast, Love, War and the Ghost of Whitey Ford, suivi trois ans plus tard par Songs of the Ungrateful Living. En 2013, The Life Acoustic reprend ses principaux titres comme le « Jump Around » ou « Black Jesus » dans un style épuré. Le personnage de Whitey Ford réapparaît en 2018 dans Whitey Ford's House of Pain, avec les participations de Slug et Aloe Blacc. © ©Copyright Music Story Jean-Eric Perrin 2018