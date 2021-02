Biographie

Everything Everything est un quatuor britannique electro-rock formé à Manchester en 2007. Il comprend les musiciens Jonathan Higgs (chant, guitare), Jeremy Pritchard (basse), Alex Robertshaw (guitare) et Mike Spearman (batterie). Après le succès de son premier album Man Alive (2010), impulsé par le titre « Suffragette Suffragette », le groupe réapparaît en 2013 avec l'album Arc, un deuxième recueil tout aussi complexe et favorablement accueilli que le précédent. Deux ans plus tard sort Get to Heaven, coproduit avec Stuart Price. En 2017, le quatrième album A Fever Dream est produit par le groupe et James Ford (Simian Mobile Disco). © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2017