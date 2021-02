Biographie

Né en 1984, Evgeni Bozhanov est la nouvelle étoile du piano promue des conservatoires d'Europe de l'Est. Le Bulgare lauréat de concours prestigieux (Second prix du Concours Reine-Elisabeth) s'est signalé par un récital Chopin paru fin 2010. Son Live in Warsaw paru en 2012 inclut des pièces de Schubert, Debussy, Liszt et Scriabine. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015