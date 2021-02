Biographie

En activité depuis 2011, le duo d'electro pop française Exotica se compose de Julien Galner et de Clara Cometti, rencontrés à Paris après leurs expériences respectives dans Château Marmont et Koko Von Napoo. Outre leurs goûts en matière de cinéma, tous deux partagent leur temps en studio pour écrire, enregistrer et produire l'EP Désorbitée, paru en 2012 sous le label indépendant Chambre 404. Le projet Exotica lancé au bout de quelques années, il enchaîne les parutions avec le single « Control Freak » en fin d'année 2013 puis l'album La Vierge et le Lion quelques mois après. Leur version du titre de Françoise Hardy « Une miss s'immisce », enregistrée en 2014, se retrouve deux ans plus tard au générique du film du réalisateur canadien Xavier Dolan Juste la fin du monde. Entre temps, le duo multiplie les apparitions sur les scènes parisiennes et compose une musique pour le défilé de la styliste Amélie Pichard. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016