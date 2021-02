Biographie

Connue pour ses représentations scéniques d'une intensité et d'une dynamique peu commune, la formation indie rock instrumentale américaine originaire d'Austin (Texas), s'est rapidement vue rangée dans une catégorie dominée par Mogwai et autres Godspeed You! Black Emperor. Avec une multitude de projets à son actif, de bandes originales de films, de séries ou de jeux vidéos en albums salués par la critique, dont The Earth Is Not a Cold Dead Place en 2011, le groupe s'impose comme le plus gros succès commercial de cette scène réalisant même le quasi exploit d'imposer Take Care, Take Care, Take Care, son opus de 2011, dans le Top 20 américain. Ce n'est pourtant qu'après cinq années entièrement consacrées à ses projets collaboratifs que le groupe revient avec son successeur en 2016, The Wilderness. © TiVo