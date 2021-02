Biographie

Extreme c'est un gâchis en trois actes, comme l'histoire du rock en regorge. Acte I, le groupe formé à Boston (Massassuchets) en 1985, sort Extreme en 1989, album extrêmement prometteur. Acte II, le tube mondial « More Than Words », sur Extreme II: Pornograffitti en 1990, brouille l'image du groupe. Acte III, III Sides to Every Story en 1992, album conceptuel et ambitieux, il achève de désorienter les fans. Mais l'histoire comporte un chapitre caché avec Saudades de Rock en 2008, ou le retour improbable des talentueux Extreme qui auraient dû chevaucher sur les hauteurs du rock. Le groupe prouve sa vitalité en 2010 avec Take Us Alive, CD et DVD enregistré en public à Boston en 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015