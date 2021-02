Biographie

Ezra Collective est un groupe de jazz contemporain composé de 5 membres, tous originaires de Londres : du leader du groupe Femi Koleoso (batteur), son jeune frère TJ Koleoseo (basse), Joe Armon-Jones (clavier), Dylan Jones (trompette) et de James Mollison (saxophone).Ancrés dans la modernité, ils proposent une musique entre jazz, afrobeat, hip-hop et grime. Koleoseo gère une symphonie festive axée autour des cuivres. En proposant un mélange des genres qui permet aussi une évolution de leur public, différent de celui du jazz traditionnel, plus jeune, ils rejoignent Alfa Mist comme acteurs d’une nouvelle scène jazz londonienne bouillonnante et éclectique. En plus de Londres, leur musique très large leur permet également de s’exporter à l’international.Début 2018, la compilation We Out Here parue sur le label de Gilles Peterson zoomait sur la jeune scène jazz britannique actuelle, et les cinq d’Ezra Collective étaient présents sur ce disque élu Qobuzissime.Après un EP en 2017 intitulé Juan Pablo : The Philosopher, présentant une vision très afrobeat du jazz (comprenant une reprise de Space Is the Place de Sun Ra), le groupe publie son premier album You Can’t Steal My Joy le 26 avril 2019, le fruit d’une tournée de deux ans. Acclamé par la critique, il est récompensé par un prix Qobuzissime. Un album qui souligne la vision musicale à 180° du groupe, en invitant l’icône de la soul Jorja Smith, le rappeur Loyle Carner et le groupe d’afrobeat Kokoroko.