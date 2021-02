Biographie

Chanteur français né en Tunisie en 1947, F.R. David fait carrière dans plusieurs groupes de rock des années 1960, notamment Les Variations, sous son vrai nom Robert Fitoussi. En 1982, le guitariste et chanteur réapparaît avec le tube « Words (Don't Come Easy) », vendu à huit millions d'exemplaires, n°1 dans plusieurs pays européens et n°2 en France et au Royaume-Uni. Le titre est l'unique succès de F.R. David qui continue d'enregistrer plusieurs simples et albums au cours des décennies suivantes. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015