Biographie

« Fabienne est une indigène au pays de la chanson ; elle a un sens inné du rythme et des mots. Elle chante naturellement, ce qui est mieux et plus chaleureux que parfaitement. » L'éloge de Gilles Vigneault, compatriote et ami poète dont elle interprète très vite les textes (album Au doux milieu de nous), est justifié. © ©Copyright Music Story Music Story 2015