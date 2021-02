Biographie

Fabolous est le premier rappeur issu de la côte est des Etats-Unis à pratiquer un son influencé par le rap sudiste et le crunk. Fabolous est également influencé par le style gangsta dans sa vie personnelle, tant ses ennuis judiciaires sont nombreux et récurrents. D'un strict point de vue commercial, sa carrière est une totale réussite, tous ses albums se plaçant en haut des charts américains. Ghetto Fabolous (2004) est no 6, Real Talk (2001) est no 4, Street Dreams (2003) est no 3, From Nothin' to Somethin' (2007) est no 2 et les paris sont d'ores et déjà engagés pour Loso's way en juin 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015