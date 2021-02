Biographie

De son vrai nom Fabrizio Mobrici, né à Rome le 9 avril 1975, l'auteur, compositeur et interprète italien Fabrizio Moro fait des études de cinéma avant de se lancer dans la chanson. Révélé au festival de Sanremo en 2000, il présente la même année un premier album homonyme sans grand succès, comme le suivant, Ognuno Ha Quel Che Si Merita (2005), paru sous un label indépendant. La rencontre des producteurs Giancarlo Bigazzi et Marco Falagiani l'amène à signer chez Warner Music Italia et au succès du troisième album Pensa (2007), dont la chanson homonyme remporte le concours du festival de Sanremo et se classe numéro un des ventes. Le titre dédié aux victimes de la mafia voit son vidéo-clip réalisé par Marco Risi. Entre chanson et rock, Fabrizio Moro prolonge cette réussite sans attendre avec l'album Domani (2008), le deuxième disque d'or de sa carrière. Cette année-là, le titre « Eppure Mi Hai Cambiato », qu'il défend au festival de Sanremo, se classe troisième, avant un triomphe au Roma Rock Festival Après une collaboration avec Gaetano Curreri, Fabrizio Moro revient à deux reprises en 2009, avec l'EP Barraba, suivi trois mois plus tard par son cinquième album Ancora Barraba, après une tournée gratuite dans le sud de l'Italie. Avec les albums suivants L'Inzio (2013) et Via delle Girandole 10 (2015), le chanteur romain élargit le cercle de ses fidèles et atteint le Top 5 des ventes avec Pace (n° 2 en 2017) et Figli di Nessuno (n° 2 en 2019), comprenant un duo avec le jeune rappeur Anastasio. La compilation Parole Rumori e Anni, classée n° 3 en 2018, est enrichie de duos avec Emmal Meta et Ultimo. En 2020, Fabrizio Moro donne une nouvelle version de son hit « Il Senso di Ogni Cosa ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020