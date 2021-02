Biographie

Ce groupe anglais emblématique du début des années 1970, qui pratiquait un rock débridé et jouissif, s'est construit sur les cendres de deux formations phares des sixties, The Small Faces et le Jeff Beck Group, avant de propulser, à sa séparation, ses membres dans l'aristocratie du rock (Rod Stewart en solo, Ron Wood avec The Rolling Stones, Kenny Jones avec The Who). Des rockers comme les Faces, on n'en fait plus : bons vivants, déconneurs, punks avant l'heure, ces Rolling Stones du pauvre, « relâchés à la limite du débraillé » selon la formule de Dave Marsh, n'ont pas obtenu l'énorme succès qu'ils méritaient mais ont influencé une multitude de groupes, des nombreux punks qui ont appris à jouer sur leurs disques jusqu'à The Replacements et The Black Crowes. © ©Copyright Music Story Stan Cuesta 2015