Biographie

Celle qu'on a surnommé la « First Lady » du hip-hop reste et restera dans les mémoires comme la veuve de Notorious B.I.G., l'un des rappeurs les plus emblématiques du genre, au destin tragique. Pourtant, Faith Evans est une grande chanteuse et un véritable auteur de chansons. En 2012, Faith Evans participe à l'émission de télé-réalité R&B Divas dont est issu l'album du même nom qui sort en octobre. © ©Copyright Music Story Jean-Eric Perrin 2015