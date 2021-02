Biographie

Groupe de rock américain formé en 1982 à San Francisco, Faith No More a su se bâtir un véritable culte grâce à sa fusion atypique de heavy metal, funk, hip-hop et rock progressif. Ayant connu de nombreux chanteurs différents, c’est surtout la voix de Mike Patton qui permet au groupe de véritablement lancer sa carrière et d’obtenir une grande popularité internationale. L’origine de Faith No More remonte à la formation du groupe Sharp Young Men en 1979, par le bassiste Billy Gould, le batteur Mike Bordin, le chanteur Mike Morris et le claviériste Wade Worthington. Le nom Faith No Man est ensuite adopté par les quatre musiciens tandis que Worthington est rapidement remplacé par Roddy Bottum. Après avoir enregistré quelques singles avec la formation, Gould, Bordin et Bottum annoncent leur départ et forment de leur côté un nouveau groupe : les Faith No More. Ils recrutent alors le chanteur Chuck Mosley et le guitariste Jim Martin. Le premier album We Care a Lot est publié en 1985 sur le label indépendant Mordam Records. Le second effort Introduce Yourself (1987) leur permet d’atteindre une certaine renommée grâce à leur mélange de rap et de metal qui leur confère une identité musicale unique. En 1988, Chuck Mosley est viré du groupe à cause de son comportement incontrôlable sur scène et en répétition. C’est Mike Patton qui est choisi pour le remplacer. Ce dernier apporte sa grande maitrise vocale à Faith No More et sa capacité à passer de passages rappés à des passages chantés avec une aisance hors du commun. La musicalité du groupe ne cesse de se perfectionner et il publie son troisième album, The Real Thing, en 1989. C’est ce disque qui permet à Faith No More d’obtenir une renommée internationale, notamment grâce au single Epic.Après ce hit, le groupe publie son quatrième album, Angel Dust en 1992 qui ne rencontre par autant de succès que son prédécesseur mais révèle des musiciens de plus en plus exigeants sur la qualité de leur son. Pendant la tournée suivant la sortie du disque, des tensions s’installent entre le guitariste Jim Martin et le reste du groupe et ce dernier est viré en 1994 pendant l’enregistrement du cinquième opus, King for a Day…Fool for a Lifetime commercialisé l’année suivante. C’est le guitariste de Mr Bungle, Trey Spruance, qui s’occupe des parties de guitare sur ce disque. Dean Menta est ensuite engagé par Faith No More juste le temps de participer à la tournée qui suit la parution de l’album. C’est finalement Jon Hudson qui devient le guitariste officiel du groupe à partir de 1997 et figure sur son sixième disque : Album of the Year. En 1998, Faith No More annonce sa dissolution. Mike Patton forme un nouveau groupe nommé Fantômas, tandis que Roddy Bottum continue à jouer au sein d’Imperial Teen qu’il avait fondé quelques années auparavant.La compilation posthume Who Cares a Lot est commercialisée peu après la rupture.C’est après onze années de silence que les Faith No More reviennent sur le devant de la scène en 2009. Une tournée de réunification est organisée à travers le monde et le groupe joue dans de nombreux festivals européens et américains. Au fur et à mesure de ces performances, des rumeurs courent sur l’éventualité d’un prochain album studio. Les rumeurs deviennent réalité lorsqu’en 2015 paraît Sol Invictus, leur premier disque depuis 1997. Ce septième opus sort sur le label de Patton, Reclamation Records et est suivi par une immense tournée américaine et européenne. © LG/Qobuz