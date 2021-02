Biographie

D'abord groupe de house-pop omniprésent dans les clubs, Faithless est la fusion du duo de producteurs Rollo et Sister Bliss. Rollo (alias Felix à l'époque) obtient un premier hit avec "Don't You Want Me" sorti en 1992. Sister Bliss, quant à elle, pianiste et violoniste virtuose dès l'âge de 5 ans, se convertit à l'acid house en 1987, devenant rapidement l'une des meilleures DJ du Royaume-Uni. Si leur collaboration remonte à 1993, Faithless ne devient un groupe à part entière que deux ans plus tard avec l'ajout de deux membres, Jamie Catto et Maxi Jazz. La formation connaît la célébrité internationale l'année suivante avec les singles "Salva Mea" , "Insomnia" et "Reverence". © John Bush /TiVo