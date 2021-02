Biographie

Faiz Ali Faiz est sans doute le chanteur de qawwalî le plus célèbre en Europe depuis la disparition de Nusrat Fateh Ali Khan. Originaire de la région de Lahore et membre d’une famille dédiée à ce chant mystique soufi depuis sept générations, Faiz Ali Faiz a suivi une formation vocale très poussée. Elève des maîtres de chants classiques Ustad Ghulam Shabir Khan et Ustad Jafar Khan, il a perfectionné sa technique du chant qawwalî avec Muhammad Ali Faridi et Abdul Rahim Faridi Qawwal et s’est spécialisé dans le chant doaba de l’Est du Pakistan.Il a 16 ans lorsque sa carrière professionnelle démarre et il rayonne pendant deux décennies dans le circuit traditionnel des mausolées et des festivals spécialisés. A partir de 2002 et le disque La Nouvelle Voix du Qawwali, édité par le label parisien Accords croisés, il se fait connaître en Europe puis aux Etats-Unis avec son groupe. Dès cette époque, il est au centre du projet Qawwali Flamenco qui les unit aux chanteurs espagnols Duquende et Miguel Poveda, ainsi qu’au guitariste Chicuelo. Cette formation exceptionnelle, qui souligne les sources orientales du flamenco, tourne et est acclamée dans le monde entier.Suite au succès artistique et public de cette rencontre, en 2007, une nouvelle association est tentée entre le groupe de Faiz Ali Faiz et les musiciens entourant la compositrice gospel, Bernice Johnson Reagon. Quelques concerts ont lieu en Europe, mais aux Etats-Unis, la tournée prévue tourne court, après des plaintes véhémentes proférées par des intégristes du milieu gospel.Mais le chant de Faiz Ali Faiz émeut plus qu’il ne dérange. En 2008, le musicien français Titi Robin, poète de la guitare, du oud ou du bouzouq, et le groupe pakistanais présentent la création Jaadu (Magique) qui va sillonner les scènes occidentales pendant plusieurs années. Faiz Ali Faiz se produit toujours régulièrement dans le sous-continent indien retrouvant à partir de 2017 ses amis espagnols pour donner une suite au projet Qawwali Flamenco. © Benjamin MiNiMuM/Qobuz