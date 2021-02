Biographie

Avec des parents professeurs de musique, c’est dès l’enfance que Théo Le Vigoureux est au contact de tous les instruments possibles : piano, saxophone, guitare (Il ne faut donc pas s’étonner d’écouter le grain de vrais instruments sur ses morceaux)… Il touche à tout et parfait ses techniques de musicien durant l’adolescence, allant jusqu’à fonder un groupe de ska punk. Il faudra attendre sa participation (et sa victoire) au tremplin Cargo de Caen pour voir le jeune artiste percer.Dès alors, il produit entre 2013 et 2015 pas moins de quatre EP (Morning In Japan, Dark Lands…) qui lui ouvrent les portes d’une grande tournée en France. Réussite totale, la tournée donne même la chance à Fakear de se représenter dans un Olympia plein à craquer.Hériter de la scène house européenne des dernières années, Fakear se frotte aussi à une house pêchue et enivrante. Son titre La lune rousse est une illustration de ce que le DJ sait faire de mieux : sampler les voix et les utiliser au même titre qu’un instrument dans un tempo millimétré. Capable d’instaurer rapidement des ambiances mystiques, la musique du producteur français est un hymne au voyage en territoires orientaux et asiatiques dont il est bien difficile de se sortir. Fort de sa récente renommée, Fakear s’est vu invité par MIA le temps d’une collaboration encore bien mystérieuse… Son premier albums intitulé Animal sortira au printemps 2016 et fera sans nul doute danser les festivaliers tout autour de l’hexagone dans des nappes au parfum exotique. © AR/Qobuz