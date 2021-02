Biographie

Falco est l'artiste pop autrichien le plus reconnu au niveau international, célèbre pour son tube de 1986 "Rock Me Amadeus", qui arrive en tête des classements. Johann Holzel, né à Vienne le 9 février 1957, part à Berlin Ouest pour poursuivre une carrière dans la musique. Son single de 1982, "Der Kommissar," mêlant de la techno-pop à des paroles rappées en allemand, devient un gros tube en Europe et dans les clubs aux États-Unis, et est repris par le groupe After the Fire qui le propulse au Top Five en 1983. Il meurt dans un accident de voiture le 6 février 1998, à 40 ans. © Jason Ankeny /TiVo