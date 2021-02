Biographie

Le groupe Fall Out Boy de Chicago utilise l'intensité débridée du hardcore pour jeter les bases d'un punk pop mélodique avec une lourde influence de la scène emo. Ils font leurs débuts avec une démo auto-produite en 2001, suivie d'un album split (avec Project Rocket) et le mini-album Fall Out Boy's Evening Out with Your Girl. Grâce à une avance d'Island, ils financent l'enregistrement de Take This to Your Grave (2003). Leur album révélation, l'ambitieux From Under the Cork Tree, suit en 2005, et lance deux tubes au Top ten. L'album est certifié double platine. Infinity on High (2007) démarre N°1 au classement du Billboard et est également certifié platine. © Johnny Loftus /TiVo