Biographie

Family of the Year est un groupe californien, auteur en 2010 de l'album Our Songbook, truffé de chansons pop lumineuses, empruntant à la fois à l'electro, au folk rock des années soixante. En 2013, le quartette connu pour ses harmonies vocales réitère l'exercice avec Loma Vista, deuxième album inspiré et recouvert de mélodies célestes comme « Diversity », « The Stairs » ou le hit radiophonique « Hero ». © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015