Biographie

Formé à Montreuil, Fancy est né de l’envie commune de Mom (guitare), Jessie Chaton (chant & claviers), Rae Mone (basse) de faire exploser les frontières musicales et de créer avec leurs diverses influences (métal disco, soul, rock) et leurs personnalités un mélange parfait. Sur scène, accompagnés par Antoine Goussard à la batterie, ils délivrent un rock survitaminé, glam et sexy. Fancy, un nom qui leur va plutôt bien, donc…C’est d’ailleurs par la scène qu’ils se font connaître dès l’été 2003 en assurant des premières parties prestigieuses telles que The Rapture, Peaches, TV On The Radio, MC5 etc. Toujours plus avides d’ameuter les foules, ils enchaînent les scènes et les festivals et suscitent l’engouement des critiques musicaux français. En 2006, ils sortent leur premier EP comprenant des remixes de leur morceau What’s Your Name Again ?, et enchaînent plus tard dans l’année en collaborant sur le titre Bitch de Rinocérôse. L’année suivante, c’est leur premier album Kings Of The Worlds, sur le label franco-canadien Exclaim, qui fait leur succès. Ils coécrivent surtout D.A.N.C.E. avec Justice, un hit international sur lequel Fancy accompagnera Justice lors de ses tournées. Suite à cela, on retrouve les musiciens kitsch lors d’une belle prestation scénique en 2008 en première partie de Police au BBK Festival de Bilbao. Puis Fancy se remet aux EP avec All Night Long, qui inclut les remixes de Vitalic, General Elektriks et Error Love (le chanteur de Pony Pony Run Run), ainsi que l’aguicheur 69, qui semblait être en fait une émoustillante introduction au single Shock Me, lui-même annonceur de l’album d’avril 2015.