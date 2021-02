Biographie

Fantan Mojah est l'un des meilleurs représentants du dancehall dit conscious. Cette voix forte, inspirée par Bounty Killer et guidée par Capleton, débute en 2005 avec le succès de l'album Hail the King et le tube du même nom. Fantan Mojah participe alors à de nombreuses tournées, se produisant sur les plus illustres scènes européennes. Stronger en 2008 ne rencontre pas la même audience internationale et Fantan Mojah se consacre alors à la sortie de nombreux simples en Jamaïque. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015