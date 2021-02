Biographie

Excellent ensemble de percussions, le groupe burkinabé Farafina fait partie de la première vague de la world music africaine. Formé en 1978 par Mahama Konaté, Farafina est plus connu par ses collaborations prestigieuses avec Peter Gabriel, Ryuichi Sakamoto ou The Rolling Stones que pour ses propres albums. Farafina participe en 1985 au Festival de Jazz de Montreux et en rapporte l'enregistrement Farafina Live at Montreux Jazz Festival. L'album Kanou en 2001 est la dernière trace connue de Farafina qui semble bien s'être définitivement évaporé. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015