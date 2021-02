Biographie

Né à Melilla, en Espagne, le 4 juin 1986, le rappeur allemand d'origine marocaine Farid Bang grandit à Düsseldorf où il s'intéresse à ce style musical. Par l'intermédiaire d'un autre débutant nommé Summer Cem, il rencontre Eko Fresh qui l'invite sur trois morceaux d'une de ses mixtapes. Il s'appelle encore Farid Urlaub en référence au chanteur punk allemand, puis change son pseudonyme en Farid Bang après avoir signé avec le label Dream Entertainment. En 2006, il réalise un album resté inédit, Ghetto Kodex. Il lui faut attendre deux années pour voir la sortie de son premier album Asphalt Massaka (2008), axé sur des rivalités avec d'autres rappeurs et le label Aggro Berlin. En 2009, il s'associe à Kollegah pour l'album Jung, Brutal, Guttaussehend, publié par Selfmade Records, puis donne une suite à son premier album avec Aspalt Massaka 2 (2010). L'année suivante sort Banger Leben Kürzer, qui atteint la onzième place des ventes et crée la polémique autour de son langage jugé brutal. Farid Bang poursuit dans la même veine avec Der Leztze Tag Deines Lebens (2012), classé n°4. Un an après, sa deuxième collaboration avec Kollegah sur Jung, Brutal, Gutaussehend 2 est classée au sommet des ventes allemandes. Un troisième volume paraît en 2017, après la sortie de Blut (2016). Dans la foulée de l'album collaboratif Platin War Gestern (2018) avec Kollegah et de la mixtape Torremolinos (2019), Farid Bang travaille à un huitième album, Genkidama (2020), comprenant une dizaine de titres classés et des collaborations avec 18 Karat et AK Ausserkontrolle, Fler, Capo et Rick Ross, SSIO, Samra et Capital Bra, sans oublier son compagnon de route Kollegah.