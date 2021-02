Biographie

Doté d'un physique impressionnant, Joseph Antonio Cartagena alias Fat Joe ne tarde pas à se faire remarquer sur la scène rap East Coast. Né dans le Bronx (New York) en 1970, ce rival affiché de 50 Cent rappe depuis le début des années 1990 et s'impose dans un style viril, imprégné de reggaeton et de sonorités latino. Son neuvième album paru en 2009, Jealous Ones Still Envy 2, est la suite de son plus grand succès : Jealous Ones Still Envy (2001). L'année suivante, The Darkside, Vol. 1 confirme le retour en forme de ce poids lourd du rap. Son onzième album Plata O Plomo, fruit d'une collaboration avec la chanteuse et partenaire de Terror Squad Remy Ma, paraît en 2016 après une succession de singles et de mixtapes (The Darkside, Vol. 2 et The Darkside, Vol. 3). © ©Copyright Music Story David Héry 2016