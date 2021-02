Biographie

Norman Cook a d'abord été bassiste des Housemartins et membre du groupe de acid house Pizzaman, avant de devenir l'un des producteurs anglais de « Brit-hop » les plus populaires, sous le pseudonyme Fatboy Slim. Son mélange tonitruant de house, acid, hip-hop et techno a d'abord été présenté dans un trio de singles puis, en 1996, par l’album Better Living Through Chemistry. En 1998, son remix de « Brimful of Asha » de Cornershop a passé plusieurs semaines en tête des charts britanniques. Son deuxième album, You've Come a Long Way, Baby, a été disque de platine aux États-Unis et été à l'origine de deux succès internationaux, « The Rockafeller Skank » et « Praise You. » © Sean Cooper /TiVo