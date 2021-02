Biographie

Soprano égyptienne née en 1991, Fatma Said est la fille de l'homme politique Ahmed Hassan Said, dirigeant du Parti des Égyptiens libres. Elle effectue ses études dans une école allemande et prend des leçons de chant lyrique à l'école de l'Opéra du Caire. Premier prix du Concours des jeunes musiciens en Allemagne en 2006 et en 2009, elle s'installe à Berlin pour un nouveau cycle d'études à l'École de musique Hanns Eisler, où elle obtient son diplôme en 2013. La même année, elle participe au Festival Schumann de Bonn et obtient une bourse de la Scala de Milan pour y étudier. C'est sur cette fameuse scène italienne qu'elle fait ses débuts à l'opéra, dans La Flûte enchantée de Mozart en 2014, puis dans Orphée et Eurydice de Gluck. Sa carrière se poursuit dans des grandes salles européennes à Naples, Leipzig et Berlin, Paris et Amsterdam, dans une succession de rôles d'opéras de Verdi, Rossini ou L'Enfant et les sortilèges de Ravel. Chanteuse engagée dans plusieurs causes, Fatma Said représente l'Égypte lors de la Journée des droits de l'homme organisée par les Nations Unies à Genève. En 2016, elle est la première chanteuse d'opéra à recevoir le Creativity Award en Égypte. Sa participation au Requiem de Mozart, lors BBC Proms de 2019 au Royal Albert Hall de Londres, est suivie par une invitation au Concert de Paris, à l'occasion de la Fête nationale, le 14 juillet 2020. Trois mois après paraît son premier récital El Nour (Warner Classics), comprenant des airs de Ravel, Bizet, Berlioz, et des mélodies traditionnelles espagnoles et arabes. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020